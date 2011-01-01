Видеоклуб – развлекательная сеть видеочатов

Бесплатный чат с видео для пользователей из разных стран

Жизнь меняется: множество привычных занятий перенесено в онлайн пространство.
Сокращение контактов приводит к дефициту общения – особенно тяжело приходится коммуникабельным людям.
Как же быть? На помощь спешит видеочат!
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В нашем клубе вы можете:

находить друзей в России и за границей;
переписываться в общем чате и личных сообщениях;
инициировать общение в трансляциях;
беседовать в личной комнате с включенной камерой;
использовать мобильный видеочат;
посылать и получать красочные подарки, собирать коллекции;
воздействовать на собеседников с помощью «способностей»;
зарабатывать достижения, открывающие больше возможностей;
участвовать в играх, квестах и тематических вечерах;
слушать песни и выступления ведущих по радио.

Чат для гостей со всего мира

Забудьте об одиночестве! В бесплатном видеочате можно встретить интересных людей, поделиться новостями и впечатлениями, обсудить волнующие вас события. Проводите время вместе и общайтесь по душам в личном чате. Очень удобен мобильный видеочат, он позволяет всегда оставаться на связи, даже когда вы уезжаете в путешествия и командировки.
Многие люди нашли в клубе приятных собеседников, в болтовне с которыми не замечают, как летит время. Они переписываются в общем и личном чатах, разговаривают друг с другом по видеосвязи. Можно подключиться к идущей трансляции или создать свой сеанс.
Хозяин чата принимает гостей открыто или по паролю, который устанавливает самостоятельно. Одновременно в видеочате могут находиться четыре участника – инициатор сеанса и три гостя. Остальные посетители беседуют без подключения видеосвязи. Никаких ограничений по времени нет – общайтесь так долго, как пожелаете!

Безграничное онлайн общение

Интернет стирает границы между городами и государствами, позволяет познакомиться с жителями других стран, ведь беседовать в трансляциях можно повсеместно.
Хотите попрактиковаться в иностранных языках? У вас есть такой шанс! Переходите в раздел «Люди вокруг» и выбирайте собеседника-иностранца. Когда-нибудь вы и ваши виртуальные друзья сможете ездить друг к другу в гости, а пока можно провести ознакомительный тур по своему дому или городу. В этом поможет видеочат, включённый на телефоне.
Участники онлайн чатов обожают применять разнообразные «способности». Их приобретают за золото. Что они дают? Например, можно подшутить над знакомым: заставить путать буквы при наборе текста, добавить произносимым словам смешной акцент, отобрать чужой опыт и дар речи.
Но не переживайте: каждому доступны особые «суперсилы» для защиты от влияния вредных посетителей. Однако нельзя воздействовать на того, у кого уровень выше (кроме «Адреналина»). Так что прокачивайте свой аккаунт!
Выразить свою симпатию помогут подарки – изумительные картинки на все случаи жизни. Роза и галстук открыты уже на первом уровне. С каждым повышением уровня набор красочных презентов становится разнообразнее.
Из полученных подарков составляют коллекции. Чем выше популярность участника видеочата, тем больше презентов он получает. За собранные коллекции администрация добавляет опыт, рейтинг, дарит серебряные кредиты и уникальные призы.
Активность (оживлённые видеочаты, заполнение анкеты, неоднократное добавление в фотоленту, ежедневное посещение сайте в течение месяца) поощряется достижениями. Это получение опыта, рейтинга, серебра или какой-либо сюрприз. В любом случае, видеочат не оставит вас без честно заработанных бонусов!
У видеоклуба есть собственное радио, где работают ведущие. Они выходят в эфир в ежедневно, даже по праздникам звучат любимые песни. Проводятся игры и тематические вечера, для пользователей чата работает стол заказов. В конкурсах и лотереях разыгрываются золото, серебро, коллекции, стикеры. Жизнь на сайте бьёт ключом!
Особенность видеочата в нашем клубе – возможность подключаться к большому числу пользователей и широкие персональные настройки трансляции. Можно сделать подключение к видеотрансляции по паролю или удалить неугодных собеседников. Оцените удобство формата сеансов!
Доступна быстрая регистрация через соцсети. Для вас работает круглосуточная техподдержка. Пользоваться сайтом с бесплатным чатом можно на любых устройствах, во всех браузерах и операционных системах. Видеочат с телефона не уступает по качеству связи компьютерной или планшетной версии.
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