Видеоклуб – развлекательная сеть видеочатов

Забудьте об одиночестве! В бесплатном видеочате можно встретить интересных людей, поделиться новостями и впечатлениями, обсудить волнующие вас события. Проводите время вместе и общайтесь по душам в личном чате. Очень удобен мобильный видеочат, он позволяет всегда оставаться на связи, даже когда вы уезжаете в путешествия и командировки.

Многие люди нашли в клубе приятных собеседников, в болтовне с которыми не замечают, как летит время. Они переписываются в общем и личном чатах, разговаривают друг с другом по видеосвязи. Можно подключиться к идущей трансляции или создать свой сеанс.

Хозяин чата принимает гостей открыто или по паролю, который устанавливает самостоятельно. Одновременно в видеочате могут находиться четыре участника – инициатор сеанса и три гостя. Остальные посетители беседуют без подключения видеосвязи. Никаких ограничений по времени нет – общайтесь так долго, как пожелаете!