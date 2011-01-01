Видеоклуб – развлекательная сеть видеочатов

Интернет стирает границы между городами и государствами, позволяет познакомиться с жителями других стран, ведь беседовать в трансляциях можно повсеместно.
Хотите попрактиковаться в иностранных языках? У вас есть такой шанс! Переходите в раздел «Люди вокруг» и выбирайте собеседника-иностранца. Когда-нибудь вы и ваши виртуальные друзья сможете ездить друг к другу в гости, а пока можно провести ознакомительный тур по своему дому или городу. В этом поможет видеочат, включённый на телефоне.
Участники онлайн чатов обожают применять разнообразные «способности». Их приобретают за золото. Что они дают? Например, можно подшутить над знакомым: заставить путать буквы при наборе текста, добавить произносимым словам смешной акцент, отобрать чужой опыт и дар речи.
Но не переживайте: каждому доступны особые «суперсилы» для защиты от влияния вредных посетителей. Однако нельзя воздействовать на того, у кого уровень выше (кроме «Адреналина»). Так что прокачивайте свой аккаунт!
Выразить свою симпатию помогут подарки – изумительные картинки на все случаи жизни. Роза и галстук открыты уже на первом уровне. С каждым повышением уровня набор красочных презентов становится разнообразнее.
Из полученных подарков составляют коллекции. Чем выше популярность участника видеочата, тем больше презентов он получает. За собранные коллекции администрация добавляет опыт, рейтинг, дарит серебряные кредиты и уникальные призы.